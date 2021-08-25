Ders zili için 42 önlem

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 42 maddeden oluşan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” hazırlandı. Bu kapsamda 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak okullarda alınacak tedbirler şöyle:

AŞILAR TAMAMLANMALI

Rehberde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Aşı olmayan öğretmen ve personel haftada iki kez PCR testi ile taranacak, sonuçlar okul tarafından kayıt altında tutulacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Bakanlık tarafından temin edilecek. Okul içerisinde maske atık kutuları olacak.

MASKE TAKMADA İSTİSNA OLABİLİR

Tüm öğrenciler okula maske ile gelecek, ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar istisna olabilecek. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak. Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilecek. Veli ve ziyaretçiler, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

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HAVALANDIRMA UNUTULMAMALI

Sınıflar havalandırılacak, ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde açık kalacak. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları sağlanarak kapalı ortamlar en az 10 dakika havalandırılacak. Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

SOSYAL MESAFEYE ÖZEN GÖSTERİLECEK

Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilecek. Okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak.

VAKA ARTARSA EK TEDBİR ALINACAK

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak. Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

Velilere 6 Eylül mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde velilere çağrıda bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce annelere sonra babalara seslenerek şu mesajı yazdı: “15,5 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.” Koca ayrıca 18 yaş üstü her 4 vatandaştan 3’ünün aşılı olduğunu söyledi. Koca, “18 yaş ve üstü her dört kişiden üçü en az 1 doz aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: “Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.” dedi.