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ANKARA

​Bahriyelilere Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

Bahriyelilere Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri, 6 Eylül’de Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.
Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 6 Eylül'de TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi ile denize açıldığı belirtildi.

Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

Açıklamada, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin, 6 Eylül’de Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine katıldığı bildirildi.

Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

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