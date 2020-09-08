​Bahriyelilere Doğu Akdeniz'de Oruç Reis refakatinde eğitim

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 6 Eylül'de TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi ile denize açıldığı belirtildi.

Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

Açıklamada, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin, 6 Eylül’de Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerine katıldığı bildirildi.

Eğitim alan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri.

TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA ve TCG OSMANGAZİ ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1’inci Sınıf Öğrencileri, 06 Eylül’de ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG KEMALREİS ve TCG BURGAZADA ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etti. pic.twitter.com/8zUXFJOlUf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2020

GÜNDEM Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu