​Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu​

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/MEhqLfAazf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020

GÜNDEM MSB görüntüleri paylaştı: İtalya fırkateynleri ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra edildi

GÜNDEM Atina'ya Girit mesajı: Donanmadan askeri eğitim