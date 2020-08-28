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ANKARA

​Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu​

Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi: Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ve bir deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı eğitimden bir fotoğraf.
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı eğitimden bir fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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