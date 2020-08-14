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Dünya Oruç Reis hidrokarbon arama faaliyetine devam ediyor Deniz Kuvvetleri üst düzey koruma sağlıyor
ORTADOĞU

Oruç Resi gemisi nerede, görevi nedir, ne zamana kadar kalacak?

Oruç Reis hidrokarbon arama faaliyetine devam ediyor: Deniz Kuvvetleri üst düzey koruma sağlıyor

Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri üzerinde araştırma yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 23 Ağustos'a kadar Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürecek. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, Yunanistan'ın provokasyonlarına karşı Türk Deniz Kuvvetleri tarafından korunuyor. Oruç Reis gemisi 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Peki Oruç Reis gemisi nerede, hangi faaliyetleri gerçekleştiriyor ve ne kadar bölgede kalacak? Detaylar haberimizde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler eşlik ediyor.
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler eşlik ediyor.

Türkiye'nin diplomatik girişimlere kapı aralamasının ardından Mısır ile MEB anlaşması imzalayan Yunanistan, bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini yok sayan Atina hükümetinin bu adımına karşılık, Türkiye Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Bu kapsamda Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütüyor.

Peki Oruç Reis gemisi nerede ve hangi görevleri icra ediyor?

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alan.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz'e açıldı. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başladı.

Sismik operasyonlar sırasında, diğer jeofizik verileri de (gravite ve manyetik) aynı anda toplayabilen Oruç Reis'in faaliyet alanları, "Denizlerde petrol, doğal gaz ve maden potansiyelinin araştırılmasını gerçekleştirmektedir. Kara alanlarının deniz altındaki devamlılığının ortaya çıkarılması, deprem, tsunami araştırmaları, liman, platform gibi deniz yapıları ile denizaltı kablo ve boru hatlarının yer seçimi, deniz kirliliği ve iklim değişikliği gibi alanlarda faaliyet yürütmektedir." şeklinde sıralanıyor.

Görsel: www.gzt.com

ORUÇ REİS'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gemi, deniz tabanı haritalama sistemleri, ölçüm ve örnekleme sistemleri bulunan yerli yapım iş sınıfı uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV), deniz tabanından 18 metre uzunluğa kadar karot numunesi alabilen örnekleme ekipmanı ve jeoloji, oşinografi laboratuvarlarına sahip.

Oruç Reis araştırma gemisinin, personel kapasitesi 55. Bunun 24'ü gemi adamı, 31'i ise idareci ve araştırmacıdan oluşuyor.

Kurum personeline 2B/3B sismik veri işlem yetkinliği kazandırmak üzere sağlanan eğitim sayesinde, toplanan sismik verilerin veri işlemi konusunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Toplanan veriler kurum personeli tarafından değerlendirilerek, gerekli noktalarda sondaj lokasyon tayininin tümüyle yerli personel tarafından yapılması amaçlanıyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A UYARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır." dedi.

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