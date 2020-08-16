Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması: Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir."
Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/thllnwiK10
Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/thllnwiK10— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020