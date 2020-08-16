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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor
ANKARA

​MSB'den son dakika TCG Kemal Reis fırkateyni açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması: Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, Kemalreis'in fotoğrafını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kemalreis'in fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir."

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Barbaros'a
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Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis paylaşımı.
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