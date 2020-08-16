Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması: Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor

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İstanbul'daki araştırmada ürküten sonuç: Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyor

İstanbul'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.