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ANKARA

Bakan Akar Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Akar Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü: Türkiye her zaman Azerbaycanın yanında
Bakan Akar Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Son durum hakkında bilgi alan Akar, çatışmalarda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Görüşmede, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.


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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


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