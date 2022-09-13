Bakan Akar Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Son durum hakkında bilgi alan Akar, çatışmalarda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

1⃣Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. pic.twitter.com/ata4waHr35 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022

Görüşmede, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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