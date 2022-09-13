Azerbaycan: Yalnızca düşmanın atış noktalarını hedef alıyoruz

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gece saatlerinde çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti’dir" denilerek Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonuna karşılık Azerbaycan ordusu karşı önlemler alıyor ve atış noktaları etkisiz hale getiriliyor" denildi.

DÜNYA Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı

"Sorumluluk Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine aittir"

Açıklamada, “Ermenistan’ın devam eden askeri maceraperest ve intikam politikası, geçtiğimiz ay Kelbecer, Laçın, Daşkesen ve Gedebey istikametlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına alması ve bugün yaptığı provokasyonlar, durumun gerginleşmesinin başlıca nedenidir. Bu nedenle sorumluluk Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine aittir” denildi.

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"Atış noktaları olan meşru askeri hedefler vuruluyor"

Açıklamada ayrıca, "Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan’ın yaydığı bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu da Ermeni tarafının yaydığı bir başka dezenformasyondur. Ermenistan’ın provokasyonlarına yanıt olarak alınan karşı önlemler yerel nitelikte ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük çaplıdır ve doğası gereği hedefe yöneliktir, Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan’ın provokasyonlarına son vermeyi hedeflemektedir" ifadeleri kullanıldı.