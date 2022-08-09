Gündem Bakan Akar Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek
POLİTİKA

Bakan Akar: Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek

Milli Savunma Bakanı Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. ''Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Akar: Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.

Çok ciddi şekilde ‘fake’ haberler çıkarılıyor. Afganistan’daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor. Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Terörü bitirmekte kararlıyız. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Fakat içeride ve dışarıda bunu istismar edenler var, çarpıtanlar var.

Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir.

9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Irak’ta olmak üzere. Biz Suriye’nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız.

Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD oyuna gelmemeli
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD oyuna gelmemeli

Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki: Karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki: Karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.
Maaş bordrosunda büyük oyun

Maaş bordrosunda büyük oyun

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.
Listeye bir çizik daha

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıda önemli gelişme.

Çok kuvvetli olacak
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​Mavi Vatan'da hidrokarbon arayacak.

39 savaş uçağı ile 13 gemi ada etrafında görüldü.
Süper Kupa sahibini arıyor

Süper Kupa sahibini arıyor

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​ABD'de bir ilk yaşandı: Devlete ait gizli belgeler aranıyor.

​Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı tam gaz devam ediyor.

​Temel sebebi ortaya çıktı

​3 bin nüfuslu adaya 180 bin kişi akın etti.

​İşgalcinin saldırılarıyla alt yapı çöktü.

​Anlaşmazlığı arabulucu çözecek.

​Dört araç birbirine girdi beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.