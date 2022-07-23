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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki: Karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararını şiddetle kınadıklarını söyledi. Akar yaptığı açıklamada "Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akardan Yunanistandaki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki: Karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, tesislerin ve yatırımların Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik darboğaza rağmen ihracatta, üretimde ve sanayide hız kesmeden yatırımlarına devam eden Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser siyasetiyle önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Akar, siyasi, askeri ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik bir dönemde Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, bölgesel gücünü pekiştirmenin yanı sıra küresel aktör olarak etki ortaya koyduğunu vurguladı.

Gelişmeler karşısında daima proaktif davranan Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke olmayı başardığını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Ülkemizin böylesine önemli misyon üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddetle ve taarruzi anlayışla, başta FETÖ, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, Kıbrıs dahil, denizlerimizdeki ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla da korumaktadır."

Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması

Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen Yunan siyasilerin provokatif eylemlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

  • "Bunun en son örneği Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.

Bunlara ilaveten Türk Silahlı Kuvvetleri başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere Libya'da dost ve kardeş müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta. Bölge ve dünya barışına da devamlı katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması ve tahıl krizinin çözümü için sarf etmekte olduğumuz samimi gayretler de tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu kapsamda dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri huzurunda imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması, ülkemizin diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur. Bugün itibarıyla Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bütün bu faaliyetleri idare edecek olan müşterek koordinasyon merkezimiz de çalışmaya başlamıştır. Maalesef bu sabah Odessa'da bir patlama gerçekleşti. İki taraf ile de temas halindeyiz ve gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak tüm sorunun çözümü için üzerimize düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmemizde desteği, sevgisi, güveni ve duasını esirgemeyen asil milletimize saygılarımı sunuyorum."

Akar, bugüne kadar Türkiye'nin önüne çıkarılan, içeride ve dışarıdaki tüm engellerin, milletçe bir ve beraber olarak, el ele, omuz omuza vererek aşıldığını dile getirdi.

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