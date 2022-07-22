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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a tepki: Batı Trakya Türk azınlığına ait okulların kapatılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’a tepki: Batı Trakya Türk azınlığına ait okulların kapatılmasını kınıyoruz
Yunanistan'a 'azınlık okulu kapatma' tepkisi.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu kapatma kararını kınadı. Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte, azınlık ilkokullarının yarısından fazlasının kapatıldığını aktaran Bilgiç, "Böylelikle, Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir. Defalarca belirttiğimiz gibi, Lozan Barış Antlaşması hükümleri gereği, azınlığın kendi okullarını kurma, idare etme ve denetleme hakkını ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Yunanistan'ın azınlık mensubu çocuklarının eğitim hakkını ihlal ettiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen, azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni azınlık ortaokul, lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir. Yunanistan'ı, her eğitim öğretim yılında tekerrür eden azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda, azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir."

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