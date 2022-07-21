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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi. Görüşmede, kuraklık ve gıda güvenliği konularının ele alındığı kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gebeyehu ile Afrika Boynuzu'nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

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