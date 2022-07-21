Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile bir araya geldi

Ümit Özdağ'ın siyasete alet ettiği çocuğun annesi konuştu: Kesinlikle böyle bir şey yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Konya'da Suriyelilerin yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü çocuğun annesi konuştu. KON TV'ye açıklamalarda bulunan Medine Candan, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Bana böyle lanse edildiği için annelik içgüdüsüyle o videoyu çektim. Zafer Partisi'nden gelenlere konuşmak istemediğimi söyledim. 'Ailelerimizi karıştırmalarını istemiyorum' dedim' sözleriyle, Özdağ'ın provokasyonuna tepki gösterdi.