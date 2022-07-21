Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu IGAD İcra Sekreteri Gebeyehu ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gebeyehu ile Afrika Boynuzu'nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu ile Afrika Boynuzu’nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldık.
Discussed regional conflicts, drought & food insecurity in the #HornOfAfrica w/ #IGAD ES @DrWorkneh. pic.twitter.com/Ed3ePgAuFF
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu ile Afrika Boynuzu’nu etkileyen ihtilaflar, kuraklık ve gıda güvenliği konularını ele aldık.