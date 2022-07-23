Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adayını açıklamayan 6'lı masaya tepki: Sağıra yatıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kayserililere, "Gadasını aldıklarım nasılsınız, maşallah Kayseri'yi özlemişiz, gördüğüm kadarıyla Kayseri de bizi özlemiş." diye seslenen Erdoğan, Kayseri'ye elleri boş gelmediklerini söyledi.

Bugün hem yapımı tamamlanan çeşitli bakanlıklara, belediyelere ve özel sektöre ait eserlerin açılışını yaptıklarını hem de yeni yatırımların temelini atacaklarını belirten Erdoğan, açılışını yapacakları eserlerin güncel yatırım tutarının 30 milyar liraya yakın olduğunu ifade etti.

Temelini atacakları yatırımların toplam tutarının 24 milyar lirayı bulduğunu aktaran Erdoğan, "Sadece bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Artık giderken sucuğumuzu, pastırmamızı, çemenimizi, mantımızı, sarmamızı, katmerimizi eksik etmezsiniz herhalde." dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/9x8d3TSO1P REKLAM July 23, 2022

"O 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette"

Erdoğan, Kayseri'nin sanayisi, ticareti, tarımı ve Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymadığını belirtti.

Kayseri'nin kendilerine hep açık ara destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu, yaptığımız eserlerle getirdiğimiz hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Mesela, şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı'nın raylı sistemlerinin işletmesini hiç tereddüt etmeden şehrimizin yönetimine devretmiştik. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi oldum, talimatlarını verdim, neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz. Tabii birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla iftirayla istihza ile işi sulandırmaya çalışacaklardır. Hatırlarsanız 2003 yılında yine Kayseri'ye yaptığımız bir ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altında gülmüş, bu kadar fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişti. Temelini attığımız o 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine daha yüzlercesini de yaptık. Şimdi de 1200 fabrikalık kapasiteye sahip yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Rabb'im ömür verirse bu fabrikaların tamamının da inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz."

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AA

"Develi'deki hastanemize Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün resmi açılışını yapacakları eserler arasında eğitimde, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her seviyede 323 derslik, spor salonu ve 100 yataklı pansiyonun yer aldığını dile getirdi.

Ayrıca üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açtıklarını da belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Talas ve Tomarza'da gençlik merkezi, yurt yenilemesi, spor salonu ve futbol sahası yenileme işleri tamamlandı. Sağlıkta 75 yataklı Bünyan, 150 yataklı Develi, 10 yataklı Sarız, 75 yataklı Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

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Erdoğan, alandakileri de davet ederek Ekrem Karakaya'nın ruhuna Fatiha okudu.

TOKİ'nin Karpuztutan'da 535 konutu, Süksün'de 108 konutu, Tomarza'da 277 konutu, Erciyes'te 228 iş yerini altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle hizmete hazır hale getirdiğini anlatan Erdoğan, İller Bankası projesi ile çeşitli arıtma tesislerinin şehre kazandırıldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli ilçelerdeki cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi gibi yatırımlarının bitirildiğini de anımsatan Erdoğan, Tapu Kadastro, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlara yeni hizmet binaları inşa edildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığının A400M uçaklarının bakım tesisini ve Aspilsan Fabrikası'nı hizmete sunduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteklediği 8 ayrı proje tamamlandı. Kayseri Gar binası restore edildi. Anafartalar Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nın inşasını bitirdik. Kayseri-Kırşehir otoyol bağlantı yolunun yapımını nihayete erdirdik. Toplam bedeli 2 milyar lirayı bulan bu kamu yatırımlarını resmen hizmete açıyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır. Rabb'ime hamdediyorum, bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için."

AA

Erdoğan, toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu yatırımların Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibini de tebrik etti.

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Akkışla, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar belediyelerinin toplamda 189 kalem projesinin resmi açılışını da tören kapsamında yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Özellikle yerel yönetimlerden doğmuş bir siyasi iktidar olarak belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerle ve verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz. İlçe belediyelerimizin yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Kayseri'nin, üretimin ve emeğin orta Anadolu'dan parlayıp tüm ülkeyi kendine hayran bırakan yıldızı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerimizden tamamlanan özel sektör yatırımlarının da resmi açılışlarını yapıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 3 milyar 147 milyon lirayı bulan 24 ayrı tesisin, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 6 milyar 316 milyon lirayı bulan 30 ayrı tesisin, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım tutarı 520 milyon lirayı bulan 28 ayrı tesisin, Kayseri Serbest Bölge'de yatırım tutarı 896 milyon lirayı geçen 6 ayrı tesisin, Kayserigaz bünyesinde yatırım tutarı 811 milyon lirayı bulan bir projenin, güneş enerjisinde yatırım tutarı 1 milyar 700 milyon lirayı bulan bir santralin, toplamda 13 milyar 390 milyon liralık yatırıma ve 7 bin 200'ün üzerinde istihdama sahip 90 tesisin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz.

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Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturan, üreten, ihracat yapan, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum. Emekleriyle bu tesislerin işlemesini sağlayan mühendislerimize, işçilerimize, tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böylece bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze, tüm bunlara ait 30 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tüm bu yatırımların Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

AA

"Ülkemizi tarihinde ilk defa yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık"

Bitirip hizmete açtıklarının yanı sıra bir de bugün temelini atacakları projelerin bulunduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi tarihinde ilk defa yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık. Kayseri'nin de bu konforlu demiryolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Bunun için Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'na Yerköy üzerinden bir bağlantı projesi hazırlayarak Kayseri'mizi bu ağa dahil etme kararı aldık. Yerköy-Kayseri hattı, 142 kilometre uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa ancak sökülen musluğu takarlar."

Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arasının trenle 2 saatlik mesafeye düşeceğini bildiren Erdoğan, "Yolcu, yük ve vakit tasarrufu, su, hava, gürültü kirliliğini azaltması ve kara yolu işletme giderlerinde sağlayacağı düşüşle bu hattın ekonomimize katkısı 30 yıllık işletme süresi boyunca 10,5 milyar lirayı bulacaktır." dedi.

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"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"

"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" diyen Erdoğan, eser ve hizmet söz konusu olduğunda kendileriyle yarışacak kimsenin bulunamayacağını belirtti.

Bunun görüldüğü için de tartışmaların, yalan ve iftirayla başka alanlara çekilmeye çalışıldığına işaret eden Erdoğan, bu oyuna asla gelmeyeceklerini, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesinden asla taviz vermeyeceklerini, aksi takdirde bu vebalin altından kalkamayacaklarını söyledi.

85 milyon vatandaşın huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacak ve ülkeye daha çok eser ve hizmet kazandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bunu da karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise, beşinci kol faaliyeti yürüten hainlere, sırtını terör örgütlerine dayayan siyasetçi müsveddelerine rağmen yapacağız. Siyasetteki 40 yılı aşkın çalışmalarımızın her sayfasında en çok keyif aldığımız, en çok gurur duyduğumuz anlar işte böyle vakitlerdir. Geride bırakacağımız en önemli mirasın da bu eserler ve hizmetler olduğunu biliyoruz. Rabb'ime bize, bu ülkeye ve bu millete hizmet imkanı verdiği için hamdediyorum. Rabb'ime bana böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için hamdediyorum. Bizim ülkemiz için, milletimiz için, coğrafyamız için, medeniyetimiz için hayallerimiz var hayallerimiz... Unutmayınız, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz."

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"Hep birlikte bedeller ödedik"

Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerini ilan ettiklerinde birilerinin dudak büktüğünü, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını dile getirmeye başladıklarında yine aynı küçümseyici tavırla karşılaştıklarını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin altyapısını baştan sona yenileyerek milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, siyasi ve diplomatik gücünü tüm dünyaya kabul ettirerek, vizyonlarımıza ve hedeflerimize adım adım yürüdük. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarken hep birlikte bedeller de ödedik. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin son iki asırlık serencamından, Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarından zerre kadar ders almamış bir güruhun hezeyanlarını tekrar işitmeye başladık." dedi.