Gündem Bakan Akardan Gara mesajı PKKnın üst düzey yöneticilerinin hareket kabiliyeti azaldı
POLİTİKA

Bakan Akar'dan Gara mesajı: PKK'nın üst düzey yöneticilerinin hareket kabiliyeti azaldı

Gara operasyonuna ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerin hareket kabiliyeti azaldı. PKK kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Örgüt büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hulusi Akar
Hulusi Akar

İzmir Foça'da 2'nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Kaçacak yerleri kalmadı"

PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi.

  • PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır.

"Hiçbir yerde güvende değiller"

Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler.

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