Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonunu anlattı.



(Operasyon) Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

#CANLI Bakan Akar: Pençe Kartal-2, kara desteği olmadan 35 km derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor. https://t.co/vYJz4ZYE5p — Yeni Şafak (@yenisafak) February 16, 2021

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

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Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapıldı

Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir.

Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonunu anlattı.



''Buraya kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var''

Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi.

Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

Buraya herhangi bir şekilde hava unsurlarıyla, ne uçaklarla, ne de SİHA'larla etki etmek mümkün değil. Dolayısıyla buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var.

Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriliyordu. Sadece göz yaşartıcı gazla kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değil. Bu sırada teröristlere teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Planlanan 50 hedeften 48’i vurulmuştur

(Gara'daki operasyon) Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi.

Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi.

PKK'ya ağır zayiat verildi

Harekat boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonunu anlattı.

TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir.

Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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