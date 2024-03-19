Bakan Bayraktar İliç'teki maden sahasındaki son durumu paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayının yaşandığı sahada incelemelerde bulundu ve toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftar yaptı.
Bakan Bayraktar, toprak kayması bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi, ardından toprak altında kalan işçilerin aileleri ile iftarda bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü bildirdi.