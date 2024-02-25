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Bakan Bayraktar İliç'teki çalışmaların son durumunu paylaştı: Faaliyetler hızlanarak devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Öte yandan Bakan Bayraktar, yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak ve aramaların güvenliğini sağlamak için yürütülen faaliyetlerin hızlanarak devam ettiğini de aktardı.

Semih Bozkuş
20:39 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 21:45 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Bayraktar, İliç'te heyelanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, İliç'te heyelanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan işçileri kurtarmak adına başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13'üncü gününe giren çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." dedi.

Bakan Bayraktar sahada

"İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."


Anagold Madenciliğin Türkiye Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm
Anagold Madenciliğin Türkiye Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi.


#Erzincan
#İliç
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#Heyelan
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#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
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