İliç’teki maden faciasında bir arazi aracı bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulunarak, “İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi. "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor” diyen Bakan Bayraktar, “Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.