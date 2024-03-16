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İliç’teki maden faciasında bir arazi aracı bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.

16:46 - 16/03/2024 Cumartesi
AA
Bir arazi aracı bulundu ancak işçilere henüz ulaşılamadı.
Bir arazi aracı bulundu ancak işçilere henüz ulaşılamadı.

Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.


Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.





#Erzurum
#İliç
#Maden Ocağı
43 dakika önce
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