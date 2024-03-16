İliç’teki maden faciasında bir arazi aracı bulundu

Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.
Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Erzincan İliç'te maden sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları, yeni bir heyelan riski nedeniyle durduruldu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. Bu risklerden dolayı arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız" dedi.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede sismik etüt çalışmaları devam ediyor. Heyelanın zarar verdiği bölgede havadan görüntülendi. Üvezbeli köyü Kersendüzü Mahallesi'nde 2 Şubat'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle ağır hasar gören 6 evin boşaltılmasının ardından güvenlik tedbiri alındı.
Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Bugün öğle saatlerinde aynı bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler gerekli önlemleri alarak, yolda çalışma başlattı. Alınan güvenlik önlemleri ile birlikte yol genişletme çalışması başlatılan bölgede trafik tek yönlü kontrollü olarak sağlanıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulunarak, “İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi. "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor” diyen Bakan Bayraktar, “Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.