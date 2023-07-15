Bakan Bolat'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı: Hürriyet destanının yazıldığı gün

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Bolat, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bolat, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk Milleti'nin bayrağına ve inancına sahip çıkmak şuuruyla, millet egemenliğinden başka bir gücü tanımayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğunu bildirdi.
"Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız"
Bu hürriyet destanının Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı ve vatan sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, geçmişten günümüze demokrasi, milli birlik ve milli değere canları pahasına sahip çıkan memleketin her bir evladını saygıyla selamladığını belirtti.