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Bakan Bolat'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı: Hürriyet destanının yazıldığı gün

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. 15 Temmuz'un bir hürriyet destanı olduğunu belirten Bolat, "Önce Vatan diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

09:25 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Bolat, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


Bolat, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk Milleti'nin bayrağına ve inancına sahip çıkmak şuuruyla, millet egemenliğinden başka bir gücü tanımayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğunu bildirdi.


"Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız"

Bu hürriyet destanının Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı ve vatan sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, geçmişten günümüze demokrasi, milli birlik ve milli değere canları pahasına sahip çıkan memleketin her bir evladını saygıyla selamladığını belirtti.


Bolat, bundan sonra da Türkiye'yi içten ve dıştan çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini belirterek,
"Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız. 'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum"
değerlendirmelerinde bulundu.




New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı
New York Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı

New York’taki Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen program öncesinde 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür bir konuşma yaptı.


#15 Temmuz
#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
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