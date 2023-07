Bakan Bolat'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı: Hürriyet destanının yazıldığı gün

New York’taki Türkevi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen program öncesinde 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür bir konuşma yaptı.