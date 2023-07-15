Bakan Bolat'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı: Hürriyet destanının yazıldığı gün

"Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız. 'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum"