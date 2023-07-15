Beyoğlu'nda duygulandıran görüntü: 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı

Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi’ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafını yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşın fotoğrafları ve isimleri video maping yöntemi ile Galata Kulesi üzerine yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı Galata Kulesi önünde İstiklal Marşı da okundu.