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Beyoğlu'nda duygulandıran görüntü: 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı Galata Kulesi’ne yansıtıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşın fotoğrafları ve isimleri video maping yöntemi ile Galata Kulesi üzerine yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı Galata Kulesi önünde İstiklal Marşı da okundu.

08:16 . 15/07/2023 Saturday
IHA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi’ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafını yansıttı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşın fotoğrafları ve isimleri video maping yöntemi ile Galata Kulesi üzerine yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı Galata Kulesi önünde İstiklal Marşı da okundu.
Yansıtmayı izleyen bir vatandaş “Bu tür gösterileri ben açıkçası destekliyorum. Özellikle böyle tarihi mekanlarda Türk bayrağımızın görünmesi milletimiz adına gurur verici” ifadelerini kullandı.


#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Beyoğlu
#Galata Kulesi
1 hour ago
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