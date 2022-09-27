Gündem Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abenin cenaze törenine katıldı
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abe’nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo’da eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin cenaze törenine katıldı. Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abe’nin cenaze törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abe’nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için gerçekleştirilen resmi cenaze törenine katıldı.
Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.


Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz’da Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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