Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abe’nin cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için gerçekleştirilen resmi cenaze törenine katıldı.

Törene dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.





Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz’da Nara kentinde seçim konuşması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik.



Attended the state funeral of Japan's late Prime Minister Shinzo Abe & conveyed our condolences to friendly people of Japan. 🇹🇷 🇯🇵 pic.twitter.com/6AKmExZRF2 REKLAM September 27, 2022

DÜNYA Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi

DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayaşi ile bir araya geldi