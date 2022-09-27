Bakan Çavuşoğlu eski Japonya Başbakanı Abe’nin cenaze törenine katıldı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil bilgi karışıklığı var

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan dün akşam Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından gerçekleşen hain saldırıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Arslan, saldırıyla ilgili 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var' dedi.