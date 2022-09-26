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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amacımız Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo’da Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi. Rusya - Ukrayna savaşını sonlandırmak için her iki tarafın da bunu idrak etmesiyle müzakere masasına dönme ihtimali daha yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelensky ile temaslarını sürdürecek. Amacımız iki lideri bir araya getirerek liderler düzeyinde kararların alınmasını sağlamak. Savaşın bedelini tüm dünya ödüyor" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amacımız Putin ve Zelenskiyi bir araya getirmek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo’da Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Rusya - Ukrayna savaşı

Savaşın kazananı yok. Bu savaşı sonlandırmak için her iki tarafında bunu idrak etmesiyle müzakere masasına dönme ihtimali daha yüksek. Adil bir barşın olması lazım, özellikle Ukrayna için. İşgal edilmiş topraklar Ukrayna'nın toprakları.

'Umudumuzu kaybetmedik çabalarımız sürecek'

Savaşın devam etmesini isteyen aktörlerin de ikna edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak umudumuzu kaybetmedik, çabalarımızı sürdürmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelensky ile temaslarını sürdürecek. Amacımız iki lideri bir araya getirerek liderler düzeyinde kararların alınmasını sağlamak. Savaşın bedelini tüm dünya ödüyor.

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