Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türklerin Mariupol'den tahliyesi

30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

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'Yoğun müzakereler devam ediyor'

Çavuşoğlu, iki liderin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise şunları söyledi: "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet2 demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor.

Türkiye, Rusya yaptırımlarına katılacak mı?

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

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F-16 satışına yeşil ışık

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik değerlendirmelerde bulunna Çavuşoğlu şunları söyledi: "Süreç başladı, müzakereler devam ediyor. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. İkna edecek kişi de ABD Başkanı Biden'dir."