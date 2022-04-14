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Gündem Bakan Çavuşoğlu Rusyaya yaptırım uygulanacak mı?
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin ve Zelenskiy'nin masaya oturup oturmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet' demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımına ilişkin Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu: Rusyaya yaptırım uygulanacak mı?
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türklerin Mariupol'den tahliyesi

30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

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'Yoğun müzakereler devam ediyor'

Çavuşoğlu, iki liderin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise şunları söyledi: "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet2 demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor.

Türkiye, Rusya yaptırımlarına katılacak mı?

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

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F-16 satışına yeşil ışık

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik değerlendirmelerde bulunna Çavuşoğlu şunları söyledi: "Süreç başladı, müzakereler devam ediyor. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. İkna edecek kişi de ABD Başkanı Biden'dir."

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kiev dahil hepsini vururuz
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti.
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj ve bombardıman girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
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​“Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarındaki nesnelere yönelik sabotaj ve saldırı girişimlerini görüyoruz.'' diyen <br>Konaşenkov, ''Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak” dedi.
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Rus ordusunun Ukrayna’daki faaliyetlerine de değinen Konaşenkov, “Mariupol şehrinde bulunan ticari liman, Nazi oluşumu 'Azov' militanlarından tamamen kurtarıldı.'' dedi.
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Naziler tarafından limandaki gemilerde rehin tutulan yabancı uyruklu kişiler de dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakıldığını belirten Konaşenkov, '' Kentte bulunan Ukrayna askeri birliklerinden ve Azov’dan geri kalanlar bloke edilerek kuşatmadan kaçma fırsatından yoksun bırakıldı” ifadelerini kullandı.
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Konaşenkov, Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 36 askeri nesneyi yok ettiğini de kaydetti.
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Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana (Ukrayna’ya ait) 130 uçak, 103 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 447 insansız hava aracı, 2 bin 173 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 243 çoklu roketatar, 937 saha topçu silahları ve havanlarının yanı sıra 2 bin 82 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da işgal saldırılarının sürdüğü Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını 'meşru askeri hedef' olarak tanımlayarak \"Uyarıyoruz\" açıklamasında bulundu.
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Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.
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ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların \"anlamsız\" olduğunu belirtti.
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\"Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz.\"
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kiev dahil hepsini vururuz
Ukrayna'nın Rusya topraklarında sabotaj ve saldırı girişimlerinde bulunduğunu iddia eden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Sabotajlar devam ederse Kiev de dahil olmak üzere Rus ordusunun şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezleri vurulacak” dedi.


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