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Dünya Rusyanın Ukraynayı işgalinde 40ıncı gün Savaşın haritası değişti
AVRUPA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40'ıncı gün: Savaşın haritası değişti

Rusya-Ukrayna savaşının 40 günlük sürecinde, Rus ordusu bazı şehirlerden çıkması ve Ukrayna ordusunun bazı yerleri geri almasıyla savaşın haritası değişti.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Ukraynayı işgalinde 40ıncı gün: Savaşın haritası değişti
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"Rus ordusu Ukrayna'da ilerleyemiyor" iddiaları, Moskova'nın "Özel askeri operasyonun 1. etabı tamamlandı" açıklaması ve Ukrayna ordusunun bazı noktalarda kontrolü yeniden sağlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki gerçeklik az da olsa değişti.

RUSLAR KİEV BÖLGESİNDEN PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre İrpin, Buça, Gostomel olmak üzere bazı şehirler de dahil Kiev bölgesi Rus güçlerinden tamamen temizlendi.

SİVİLLERİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bölgedeki yerleşim birimleri ve alanlar mayınlardan temizleniyor. Kurtarılan bölgelere mayın tehlikesi nedeniyle sivillerin girişine henüz izin verilmiyor. Ukrayna ordusunun mayın temizliğinin en az 10 gün süreceği ifade ediliyor.


ÇERNİGİV'DEKİ BİNALARIN YÜZDE 70'İ HASARLI

Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv de savaş izlerinin en derin olduğu şehirlerden biri. Rus güçlerinin çekildiği Çernigiv'de binaların yaklaşık yüzde 70'inin hasar gördüğü ortaya çıktı.

  • Rus ordusu, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sumi bölgesinden de birliklerini geri çekiyor.

DOĞU VE GÜNEY BÖLGELERİNDE ÇATIŞMALARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Kiev çevresinden ve Ukrayna'nın kuzeyinden geri çekilen Rus ordusunun, doğu ve güney bölgelerine asker kaydırdığı belirtiliyor.

Güneydeki Herson bölgesi ile Ukrayna'nın doğusunda, Rusya ile sınır hattındaki bölgeler hala Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Rus ordusu, savaşın 40. gününe girerken, denizden Odessa'daki petrol depolarına füze saldırısı düzenledi.

Ternopil, Mikolayiv, İvano-Frankivsk, Rivne, Harkiv, Hmelnitski bölgeleri de Rus ordusunca top ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Mepanews.com'un düzenlediği haritaya göre Ukrayna'da son durum.
Mepanews.com'un düzenlediği haritaya göre Ukrayna'da son durum.

DONETSK VE LUHANSK'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ukrayna ordusu Harkiv çevresinde Rus ordusuna kayıplar verdirirken Donetsk ve Luhansk bölgeleri şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

MARIUPOL DİRENİYOR

Ukrayna ordusu, kuşatılan Mariupol'da da Rus güçlerine direnişini sürdürüyor. Ruslar şehrin merkezinde kontrolün kendilerinde olduğunu açıklamasına rağmen Kiev yönetimi, stratejik kenti savunmaya devam ettiklerini söylüyor.

  • Haftalardır bombardıman altında olan Mariupol'da hala tahliye edilmeyi bekleyen 100 binin üzerinde sivilin bulunduğu öne sürülüyor.

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Putin'in ihbar hattı: Rusya'da savaşı desteklemeyenler bildiriliyor
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Daily Mail'in haberine göre Vladimir Putin'in, Rusları, aileleri ve arkadaşları da dahil olmak üzere işgali eleştiren sözde 'hainleri' ihbar etmeye teşvik etmesi amacıyla telefon hatları kurduktan sonra Rusya'yı 1937'ye geri götürdüğü iddia ediliyor.<br>
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Çeşitli bölgelerde Rus vatandaşlarına birbirlerini nasıl ihbar edecekleri konusunda talimat içeren metinler gönderildiği bildiriliyor. Vatandaşını ihbar etmek isteyen herhangi bir Rus, sosyal medya platformunda özel bir kanal da kullanabiliyor.<br><br>
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Bu hareket, Joseph Stalin ve onun gizli polisi NKVD gibi Sovyet dönemi diktatörlerinin kullandığı taktiklere ürkütücü bir şekilde benziyor .
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22 yaşındaki genç bir tezgâhtar ,Moskova'da bir yabancıya Ukrayna'daki savaşa katılmadığını söylemesinin ardından bu hafta 24 saat bir hücrede kaldı.<br>
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Bunun yanı sıra, Rusya'nın merkezindeki Penza'daki bir okulda öğrenciler, savaş karşıtı yorumlar yaptığını gizlice kaydettikten sonra kendi öğretmenlerini ihbar ettiler.<br>
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Yardım hattında bildirilen diğer Ruslar arasında ağacını sarı ve mavi süsleyen Sibiryalı bir kadın, Moskova'da penceresinden Ukrayna bayrağı asan bir adam ve işgali eleştiren bir polis memuru daha var.
Putin'in ihbar hattı: Rusya'da savaşı desteklemeyenler bildiriliyor
Vladimir Putin, sıradan Rusların komşularını, ailelerini, arkadaşlarını ve diğer vatandaşları savaş karşıtı duygular konusunda ihbar etmelerini sağlayan bir telefon hattı kurdu. Böylece Rusların her gün Ukrayna'nın işgalini eleştiren arkadaş ve aileleri hakkında bilgi vermeye teşvik edildiği ortaya çıktı.

Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
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Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu.
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Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi.
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Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.
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İşte Bucha’da imha edilen Rus konvoyunun görüntüleri...
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Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi. Görüntüler savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.


Birikim gözyaşları

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Rus ordusu çekilince ortaya çıktı

Rus ordusu çekilince ortaya çıktı

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