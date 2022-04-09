Rusya bir kentten daha tamamen çekildi

KAYIPLAR VE DÜŞÜK MORAL<br>Rusya, Ukrayna'nın işgali için sınıra 190 bin asker yığdı ve bunların önemli bir kısmı da çatışma hattına gitti, yani aktif olarak savaşa katıldı. Ancak Batı'nın istihbaratına göre bu sayının yüzde 10'unu sahada kaybettiler. Rusya veya Ukrayna'nın kayıpları için güvenilir ve teyit edilmiş net bir bilgi yok ancak Ukrayna 14 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. ABD istihbaratı ise bu sayının yarısının doğru olabileceğini düşünüyor.<br><br>