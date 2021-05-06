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Gündem Bakan Çavuşoğlu Turistlerin göreceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu aşılama sürecine hız verildiğini belirterek, "Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı ortak açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

"Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli"

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
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Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

Üçüncü doz yerli olacak
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Üçüncü doz yerli olacak

"Güvenli tatil için tüm tedbirlerimizi aldık"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

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Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.

Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak
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