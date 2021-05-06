Bakan Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı ortak açıklama yaptı.

#CANLI Bakan Çavuşoğlu: Elbet şirketlerin telif haklarına saygı duyulmalı ama koordinasyonla üretim sağlanmalı.https://t.co/OfT8QYIHxF — Yeni Şafak (@yenisafak) May 6, 2021

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

"Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli"

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

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KORONAVİRÜS Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

KORONAVİRÜS Üçüncü doz yerli olacak

"Güvenli tatil için tüm tedbirlerimizi aldık"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

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KORONAVİRÜS TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak

Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.

EKONOMİ Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak

AB ziyaretindeki koltuk krizi

Komisyon ve konsey arasındaki rekabetten kaynaklı. Von der Leyen'in 'kadın olduğum için yaşandı' sözü doğru değil.

(Kovid-19 aşısı) Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek.