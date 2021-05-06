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Koronavirüs Türkiyede iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
TÜRKİYE

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Toplam aşı sayısı ise 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyede iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.

Üçüncü doz yerli olacak
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Üçüncü doz yerli olacak
  • İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.
  • Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin 415'e yükseldi.
  • İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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240 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına hızla devam ediliyor.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

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Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

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Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

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