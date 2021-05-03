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Koronavirüs TÜBİTAK Başkanı Mandal Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak
TÜRKİYE

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ağustos ayında 2 yerli virüs ilacının kullanıma sunulacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, "VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz- 1 çalışması şu an 1'inci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve Faz- 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz- 2 çalışmasına geçmiş olacağız.

  • Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle Faz- 2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında Faz- 3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da Faz- 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi.

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