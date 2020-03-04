Gündem Bakan Çavuşoğludan AB temsilcisine Sorumluluk alma vakti çoktan geldi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'dan AB temsilcisine: Sorumluluk alma vakti çoktan geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e "düzensiz göçmen" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e "düzensiz göçmen" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.

Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Çavuşoğlu, maddeler halinde sıraladığı paylaşımında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e AB’nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB’nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" ifadesini kullandı.


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Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmeleri ele aldı.

Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
FOTOĞRAF 41
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Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
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Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.
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Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
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