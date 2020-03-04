İnsanlık dramına Avrupa sessiz: Yunanistan bir göçmeni daha öldürdü

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı. Edirne Valiliği, bir göçmenin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını duyurdu.

FOTOĞRAF 41 Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.

DÜNYA Yunan askeri insanlıktan çıktı: Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı

Yaralıların tedavisi sürüyor

"Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında;Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

OYNAT 00:00 Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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TBMM İnsan Hakları Komisyon üyeleri de olaya şahit oldu

Açıklamanın devamında ise "Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit olmuştur. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bakan Soylu: Bunların milyonda birini Türkiye yapsa Avrupa ayaktaydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yunan polisi ve güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı müdahalelere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yunanistan'ı Avrupa'nın şımarttığını belirten Soylu, "Bugün 11’de Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın göçmenlere sert müdahalesinde geçtiğimiz günlerde 2 kişi hayatını kaybetmişti.