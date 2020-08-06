Bakan Çavuşoğlu'dan kritik ziyaret: Libya'ya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya'ya ziyarette bulunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir."
Sayın Bakanımızın Libya’yı Ziyareti Hk. https://t.co/1yX4H1DscJ
Sayın Bakanımızın Libya’yı Ziyareti Hk. https://t.co/1yX4H1DscJ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 6, 2020