Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyaya iki üs daha TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libyada kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
ORTADOĞU

Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında

Türkiye ile Libya arasındaki işbirliği derinleşiyor. Halen tuzak bomba temizliği yapılan ve onarılan Vatiye Askeri Hava Üssü’nün Türkiye’nin kullanımına verilmesi düşünülüyor. Üste Hafter’e karşı harekatı başarıya ulaştıran SİHA ve hava savunma sistemleri mevzilendirilecek. Misrata Limanı da deniz üssü olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’da Hafter’in yenilgiye uğratılması ardından ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin faaliyetler hızlandırıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac’ın Ankara ziyaretinde, önümüzdeki süreçte yürütülecek iş birliği çalışmaları ortaya konuldu. Bu kapsamda Türkiye, 9 yıldır süren savaşın yol açtığı yıkımın giderilmesinde de Libya için önemli katkılar sunacak. Askeri olarak Libya ordusunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, petrol sahalarında sondaj faaliyetleri, kentlerde ise müteahhitlik hizmetleri peşpeşe başlatılacak.

Bölge haritası

Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
DÜNYA
Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor

ÖNCE İHA/SİHA ÜSSÜ

Bölge kaynaklarına göre Ankara-Trablus arasındaki askeri işbirliği bir üst safhaya taşınıyor. Halen tuzaklamalara karşı arama-tarama çalışmalarının yapıldığı ve altyapının onarıldığı Vatiye Askeri Hava Üssü’nün Türkiye’nin kullanımına verilmesi düşünülüyor. Vatiye Üssü’ne, Libya harekâtını başarıya ulaştıran Türk milli İHA/SİHA sistemleri ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması planlanıyor. Hava araçlarıyla tahkim edilecek Vatiye ile birlikte bir adım da Akdeniz kıyısındaki liman kenti Misrata’da atılacak.

GEMİLER KALICI OLACAK

Türkiye, TSK’nın Suriye kuzeyindeki harekât konseptlerini Libya sahasına yansıtarak büyük başarı elde etti. Bunun yanında Türk ordusu, Doğu Akdeniz kavgasının merkezindeki bölgede yürüttüğü operasyonlarda -Suriye’den farklı olarak- kara ve hava unsurlarıyla birlikte donanmayı da kullandı. TSK, Libya’da uyguladığı deniz-hava-kara müşterek harekât konsepti dahilinde Libya açıklarında deniz görev birliği bulundurdu. Muharip gemiler, keşif-gözetleme gemileri, yardımcı gemiler denizden gelen tehditleri önledi, lojistik hat kesintisiz işletildi, kara unsurlarına da radar sistemleri ve destek silahlarıyla katkı sunuldu. Doğu Akdeniz’de Yunanistan kışkırtıcılığındaki tırmanma da göz önüne alındığında Libya sahasında deniz kuvvetlerinin stratejik önemi, bölgede Türk donanmasının varlığının devamını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Misrata Limanı’nın daimi konuşlanma için deniz üssüne çevrilmesi düşünülüyor. Ayrıca Libya’da deniz sahalarından petrol çıkarma konusunda en büyük hisse de Türkiye’ye ait olacak. Bölgedeki sondaj faaliyetlerinin güvenliği için Türk gemilerinin varlığı zaruri görülüyor.

Libya’ya insani harekat: Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak
DÜNYA
Libya’ya insani harekat: Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak

TP PETROL ÇIKARACAK

  • Libya’da deniz sahalarından petrol çıkarma konusunda en büyük hisse de Türkiye’ye ait olacak. Bölgedeki sondaj faaliyetlerinin güvenliği için Türk gemilerinin varlığı zaruri görülüyor. Halen petrolünü çıkaramadığı için önemli ekonomik zorluklar yaşayan Libya’da Türkiye sadece deniz yetki alanlarında değil, karada da petrol çıkarma faaliyetlerine katkı sunacak. Türkiye Petrolleri’nin (TP) ilk aşamada Misrata, Hafter milislerinin tamamen temizlenmesi sonrası Libya doğusunda petrol çıkarma sürecinin tümü için hizmet vereceği kaydediliyor.

SAT’lar temizlikte

Hafter milislerinin Trablus’un güneyinden kaçarken tuzakladığı patlayıcıları, TSK’ya bağlı SAS ve SAT’lar temizliyor.

***

Hafter milislerinin Trablus’un güneyinden kaçarken tuzakladığı patlayıcıları, TSK’ya bağlı SAS ve SAT’lar temizliyor.
  • Terörist Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’un güneyindeki yerleşim bölgelerden kaçarken tuzakladığı patlayıcıları TSK temizliyor. Temizlik operasyonunu Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurları yürütüyor. TSK’ya bağlı ekipler, bölgede koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları etkisiz hale getirmek ve sivillerin güvenli dönüşünü sağlamak için çalışıyor. Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması yapıyor
OYNAT 00:44
UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması yapıyor
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Abone Ol Google News
İmamoğlu Yunanistana konuştu

İmamoğlu Yunanistan'a konuştu

"Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok."
Davaya taraf ismi bilirkişi atadı

Davaya taraf ismi
bilirkişi atadı

​CHP adaylığından FETÖ ihraçlarına uzanan hikaye.
Antikor testleri başladı

Antikor testleri başladı

​Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak?
Lübnan'da <br>Erdoğan sloganları

Lübnan'da
Erdoğan sloganları

​Türkiye'yi hedef alan yayına alkışlanacak tepki.
Çok sayıda araç <br>mahsur kaldı

Çok sayıda araç
mahsur kaldı

​Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu.
Tedbirleri <br>terk etmeyin

Tedbirleri
terk etmeyin

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Canlı yayında <br>antikor testi

Canlı yayında
antikor testi

Türkiye genelinde yapılacak.
Libya'da <br>temizlik başladı

Libya'da
temizlik başladı

​Özel Kuvvetler, SAS ve SAT'lar iş başında.
Birçok ülkenin <br>nüfusunu geçti

Birçok ülkenin
nüfusunu geçti

​Dünya geneli vaka sayısı hızla artıyor.
Macron <br>istifayı düşünüyor

Macron
istifayı düşünüyor

​Fransız basınından flaş iddia.
Sirte'nin <br>kurtuluşu yakın

Sirte'nin
kurtuluşu yakın

Hafter cephe cephe kaybediyor.
Ortaköy'ün altından tarih çıktı

Ortaköy'ün altından tarih çıktı

​Belediye boru döşemek için kazınca günyüzüne çıktı.

​"Sultanahmet'i ibadete kapatın demedik..."

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.

​Art arda gelen haberler ikinci dalganın habercisi olabilir.

​CHP'ye "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu.

​Sömürgeciler gibi değil, her iki tarafın da kazanacağı plan masada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.