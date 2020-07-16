Türkiye'nin desteği sonrası Libya'da yeni dönem: Meşru hükümete destek yarışına girdiler

Libya'da Hafter güçleri Trablus'un 6 kilometre güneyine kadar gelmişken ülkedeki sessiz kalan Avrupa ülkeleri, Trablus hükümetine destek yarışına girdi.
Türkiye'nin desteği ile SİHA'ların çok yoğun kullanıldığı operasyonlar sonrası Hafter militanları başkent Trablus'un batı ve güney kısımlarından temizlenmişti.
DENGELER TAMAMEN DEĞİŞTİ
Hafter militanlarının Trablus'u ele geçirmesine uzun süre sessiz kalan İtalyan hükümeti, dengeler değişince Libya'daki meşru hükümete destek vermeye başladı.
İTALYAN HEYET LİBYA'DA
İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve istihbarat yetkililerin de aralarında bulunduğu bir heyet Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etti.
MEŞRU HÜKÜMETE DESTEK AÇIKLAMASI
Libya Başbakanı Fayez El Sarrac tarafından kabul edilen İtalyan heyet, meşru hükümeti desteklediklerini açıkladı.