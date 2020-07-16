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Dünya Türkiyenin desteği sonrası Libyada yeni dönem Meşru hükümete destek yarışına girdiler
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

Türkiye'nin desteği sonrası Libya'da yeni dönem: Meşru hükümete destek yarışına girdiler

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin desteği sonrası Libya'daki gücünü konsolide eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek yarışına girdi. Hafter'in saldırılarına uzun süre sessiz kalan İtalya'nın içişleri bakanı ve istihbarat başkanı Trablus'a giderek Libya Başbakanı Sarrac ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyan heyet, Libya Başbakanı Sarrac tarafından kabul edildi.
İtalyan heyet, Libya Başbakanı Sarrac tarafından kabul edildi.

Libya'da Hafter güçleri Trablus'un 6 kilometre güneyine kadar gelmişken ülkedeki sessiz kalan Avrupa ülkeleri, Trablus hükümetine destek yarışına girdi.

Türkiye'nin desteği ile SİHA'ların çok yoğun kullanıldığı operasyonlar sonrası Hafter militanları başkent Trablus'un batı ve güney kısımlarından temizlenmişti.

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DENGELER TAMAMEN DEĞİŞTİ

Hafter militanlarının Trablus'u ele geçirmesine uzun süre sessiz kalan İtalyan hükümeti, dengeler değişince Libya'daki meşru hükümete destek vermeye başladı.

İTALYAN HEYET LİBYA'DA

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve istihbarat yetkililerin de aralarında bulunduğu bir heyet Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etti.

MEŞRU HÜKÜMETE DESTEK AÇIKLAMASI

Libya Başbakanı Fayez El Sarrac tarafından kabul edilen İtalyan heyet, meşru hükümeti desteklediklerini açıkladı.

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Tarihler 4 Temmuz Cumartesi'yi gösterdiğinde Libya, son dönemlerin en hareketli günlerine şahit olacaktı. Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, bir takım kritik görüşmeler gerçekleştirdi ve iki ülke arasında anlaşmalar sağlandı. Akar'ın uçağı Libya'dan henüz yeni ayrılmışken, Vatiyya Hava Üssü'ne kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Peki bu saldırının arkasında kim vardı? Türkiye'nin üsse getirdiği stratejik sistemler neden ve nasıl hedef alındı? Gelişmelerin perde arkasını Neler Oluyor'da anlattık:
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