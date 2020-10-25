Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki: Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı geldi

'Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin'

AK Parti Malatya İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bazı Amerikalılar çıkıyor. İlham kardeşimi arıyor. 'Biz sizin yanında kimin olduğunu biliyoruz. Erdoğan var. Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygulamayı biliriz' diyor. Yahu sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' şeklinde konuştu.