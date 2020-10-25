Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki: Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
- "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir."
Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir.
Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 25, 2020