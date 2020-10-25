Fransız mallarına boykot dalgası

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a savaş açması ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlerin yerel yönetimler eliyle bazı binaların cephelerine yansıtılmasına Arap dünyasından tepkiler geldi. Bazı Arap ülkelerinde, Fransa’daki Müslümanlara yönelik faşizme varan uygulamalara tepki olarak Fransa menşeli ürünlerin alınmaması ve satılmamasına yönelik kampanyalar başlatıldı.

50 KOOPERATİF KATILDI

Kuveyt merkezli Al Qabas internet sitesinin haberine göre, 50 kooperatif birliği, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerin yayınlanması sonrası perakendecilerinden Fransız mallarını geri çektiklerini açıkladı. Karar sonrası, bazı market zincirlerinde Fransız mallarının olduğu rafların tek tek boşaltıldığı görüldü. Bazı market sahipleri raflara “Tüm Fransa ürünlerini ikinci bir karara kadar tüm pazardan kaldırma kararı aldık” yazılı afişler astı.

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TÜM ŞUBELERDEN KALDIRDI

Katar’da ise devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı. Al Meera’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, “Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” denildi. Katar’daki bazı iş yerleri de Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.

‘AKLINI MI KAYBETTİ?’

Fas’ta da çok sayıda aktivist, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunarak kampanyaya destek verdiklerini açıkladı. Raniya Lemlahi adlı sosyal medya kullanıcısı aktivist paylaştığı mesajında, “Faslı olarak, Fransa Cumhurbaşkanının, Peygamber Efendimiz’e ait sözlerini kabul etmiyorum. Bu sebeple, Fransız mallarının boykot edilmesi kampanyasını destekliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkent Rabat’ın Belediye Danışmanı Hişam el-Hareş ise karikatürün yayınlandığı günün Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu vurgulayarak, “Fransa aklını mı kaybetti?” sorusunu yöneltti. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, “Muhammed Resulullah” yazısını koydular.

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