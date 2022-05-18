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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'in ayakta alkışlanmasına ilk yorum: ABD Kıbrıs konusunda dengeyi kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD Kongresi'nde yaptığı, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyiz' çıkışını değerlendirdi. Kongre üyelerinin, Miçotakis'i alkışlamasının çok da önemli olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Gocunacak bir şeyimiz yok. ABD, Yunanistan politikalarında, Kıbrıs politikalarında hep bir denge güdüyordu. ABD Dışişleri Bakanı'na bu dengeyi kaybettiklerini, korumaları gerektiğini söyledim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlundan Miçotakisin ayakta alkışlanmasına ilk yorum: ABD Kıbrıs konusunda dengeyi kaybetti
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, dün Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Bölgedeki Türk varlığını açıkça görmezden gelerek, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Miçotakis, üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"55 YILDIR TÜM PLANLARI REDDEDENİN KİM OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Bir gazetecinin, Miçotakis'in ayakta alkışlanması ve skandal Kıbrıs sözlerine ilişkin ne düşündüğü sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Kıbrıs konusunda tüm dünya biliyor ki, nerede alkışlanırsa alkışlansın, BM de çok iyi biliyor. Bugüne kadar 55 yıldır tüm planları reddedenin kim olduğunu herkes biliyor." dedi.

"ABD KIBRIS KONUSUNDA DENGEYİ KAYBETTİ"

Kimin nerede alkışlandığının önemli olmadığını söyleyen Bakan, "ABD Kongresi'nde konuşan herkes alkışlanıyor. Bu gelenektir. Gocunacak bir şeyimiz yok. Blinken'e Yunanistan politikalarında, Kıbrıs politikalarında hep bir denge güdüyorlardı. Kendisine bu dengeyi kaybettiklerini, korumaları gerektiğini söyledim. Koruyacaklarını söyledi. Amerika'da bir seçim başlar, ertesi gün bir sonraki seçimin çalışmaları başlar. Seçim atmosferi hiç bitmez." diye konuştu.

Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı
OYNAT 00:28
Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Bölgedeki Türk varlığını açıkça görmezden gelerek, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Miçotakis, üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"O yüzden bugün seçim var, yarın seçim olacak gibi düşünerek hareket etmemek lazım. Kongre'nin önemini biz de, ABD yönetimi de biliyor. Seçimlere ve kongredeki duruma göre hareket edersek mesafe kat edemeyiz. Tüm konularda yapıcı samimi olursak netice elde ederiz. Kimsenin samimiyet testi yapmam. Sözlerinde durmadıkları zaman açıkça söyleriz. Bir süreç başlattık, stratejik mekanizma teklifi Biden'den geldi. Samimiyeti uygulamada göreceğiz. Bu yönde adımlar atabilirsek samimiyet ortaya çıkmış olacak. Şimdiden samimi buluyorum, bulmuyorum demem uygun olmaz, yakışık almaz."

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