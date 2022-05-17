Dünya Miçotakisin şakşakçıları ABD Kongre üyeleri skandal Kıbrıs sözlerini ayakta alkışladı
AMERİKA

Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Bölgedeki Türk varlığını açıkça görmezden gelerek, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Miçotakis, üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Miçotakisin şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal Kıbrıs sözlerini ayakta alkışladı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Burada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlanan Miçotakis, daha sonra ABD Kongre üyelerine hitap etti.

Miçotakis, provokasyon dolu konuşmasında, ABD'den Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde tüm nüfuzunu kullanmasını istedi.

SKANDAL SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLADILAR

"Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, Türk varlığını hiçe sayan sözleri sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı
OYNAT 00:28
Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Bölgedeki Türk varlığını açıkça görmezden gelerek, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Miçotakis, üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

YUNANİSTAN ABD'NİN ÜSSÜ HALİNE GELDİ

ABD, Doğu Akdeniz ve Girit başta olmak üzere Yunanistan'ın hukuksuz kararlarının yanında yer alıyor.

Washington yönetimi, uzun zamandır Yunanistan'ın çeşitli stratejik bölgelerine askeri mühimmatlar yığıyor.

Yunanistan'da her yer ABD üssü
DÜNYA
Yunanistan'da her yer ABD üssü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, skandal gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan’ın kendisi şu anda Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan’ın kendisi adeta Amerika’nın bir üssü gibi." diyerek ABD'ye tepkisini göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ABD'nin bir üssü haline geldi
OYNAT 02:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ABD'nin bir üssü haline geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili, 'Yalnızca Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın üssü haline geldi. Dedeağaç sadece ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor diye ABD yetkililerine, Biden'a sorduğumuzda dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru değil.' dedi.
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