Miçotakis'in şakşakçıları: ABD Kongre üyeleri skandal 'Kıbrıs' sözlerini ayakta alkışladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Burada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlanan Miçotakis, daha sonra ABD Kongre üyelerine hitap etti.

Miçotakis, provokasyon dolu konuşmasında, ABD'den Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde tüm nüfuzunu kullanmasını istedi.

SKANDAL SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLADILAR

"Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan, Türk varlığını hiçe sayan sözleri sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

YUNANİSTAN ABD'NİN ÜSSÜ HALİNE GELDİ

ABD, Doğu Akdeniz ve Girit başta olmak üzere Yunanistan'ın hukuksuz kararlarının yanında yer alıyor.

Washington yönetimi, uzun zamandır Yunanistan'ın çeşitli stratejik bölgelerine askeri mühimmatlar yığıyor.

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DÜNYA Yunanistan'da her yer ABD üssü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, skandal gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan’ın kendisi şu anda Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan’ın kendisi adeta Amerika’nın bir üssü gibi." diyerek ABD'ye tepkisini göstermişti.