Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'PKK' resti: Desteği kesmeniz lazım

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyoruz. Sabah İtalyan dışişleri bakanı, BM Genel Sekreteri ile görüştük. AB İçişlerinden Sorumlu Komiser ile görüştük. Bugün ve yarın çok sayıda ilave görüşmelerimiz olacak. Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldik. Bu sabah Amerikan Yahudi toplumun temsilcileri ile görüştük.

Pakistan ve Kanada dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Macaristan Dışişleri Bakanı, Lübnan Dışişleri Bakanı'yla görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Biraz önce Blinken'la bakanlar düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerle ilgili konuları ele aldık. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedef için atmamız gereken adımlar, bazı ilave gümrük vergilerin, kısıtlamaların kaldırılması gibi.

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Savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, F-16 konusunu gündeme getirdik, Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Suriye, Libya ve bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirdik.

"HALKBANK DAVASI BİZE GÖRE SİYASİ"

Afganistan'da da bir taraftan Taliban'ın olumsuz adımları var ama diğer taraftan devletin çökmemesi gerekiyor, terör saldırıları da artıyor.

ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz. F-16 konusunda bakan yardımcılarımız seviyesinde görüşmelerimiz vardı. Bakan seviyesinde görüşme ilk kez yapıldı.

F-16'lar sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için önemli. Şu ana kadar Kongre'den gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu. Hem ABD'nin hem de bizim bu pozitif yaklaşımları devam ettirmemiz, ya da daha pozitif hale getirmek için çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TALEBİ

NATO nedir? Bir güvenlik anlaşması ittifakıdır. Yani bir dayanışma gerektirir. Müttefiklerin bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında diğer müttefiklerin destek olması gerekir. Dolayısıyla şimdi aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez.

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Bu sadece siyasi destek değil. İsveç silah da temin ediyor. Neymiş DEAŞ ile mücadele için veriyorlarmış. Bu silahlarla insanlarımız şehit ediliyor. PKK'yı kendilerine daha yakın kabul ediyorlar. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekiyor.

ABD'YE PKK RESTİ

ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG/PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı, sonlandırılması gerektiğini gündeme getirdik.

ABD'den istediğimiz şu, biraz önce bahsettiğimiz ürünler, CAATSA yaptırımların tersine çevrilmesi gerekiyor. Amerika'nın da PKK/YPG'ye desteği kesmesi lazım. Suriye'yi bölme ajandasına destek vermemesi gerekiyor. Danimarka destek veriyor, onu ne yapacağız? NATO olarak genel sekreterin de çabası var; müttefiklerin birbirine yaptırımlarına tevessül etmemesi gerekiyor.

Sonuç itibarıyla her müttefikin NATO'nun, üye olmak isteyen ülkelerin ayrı ayrı ve kolektif sorumlulukları da var.

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Türkiye'nin küresel barış, önce Kovid-19 ve sonra Ukrayna'daki savaş sebebiyle gıda güvenliği, tedarik zincirinde çok güvenli ve önemli bir ülke olduğu anlaşılmış oldu. Bunu ABD de görüyor, Avrupa da görüyor. Bizim ABD ile işbirliğimizi geliştirmek sadece iki ülkenin çıkarına değil, bölgemiz ve ötesi için de, NATO, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar için de önemli. Latin Amerika bölgesi için de önemli. Bu stratejik mekanizmanın kuruluş amacı da budur.

"KİMİN NEREDE ALKIŞLANDIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi buradaki Yahudi toplumuna pozitif etkisi oluyor. Ama sadece bizim ABD ile ilişkilerimizi buna indirgemek, bu normalleşmeye bağlamak da doğru değil. Yunanistan ve Kıbrıs konusunda tüm dünya biliyor ki, nerede alkışlanırsa alkışlansın, BM de çok iyi biliyor. Bugüne kadar 55 yıldır tüm planları reddedenin kim olduğunu herkes biliyor. Kimin nerede alkışlandığı önemli değil. ABD Kongresi'nde konuşan herkes alkışlanıyor. Bu gelenektir. Gocunacak bi şeyimiz yok. Blinken'e Yunanistan politikalarında, Kıbrıs politikalarında hep bir denge güdüyorlardı. Kendisine bu dengeyi kaybettiklerini, korumaları gerektiğini söyledim. Koruyacaklarını söyledi. Amerika'da bir seçim başlar, ertesi gün bir sonraki seçimin çalışmaları başlar. Seçim atmosferi hiç bitmez.

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O yüzden bugün seçim var, yarın seçim olacak gibi düşünerek hareket etmemek lazım. Kongre'nin önemini biz de, ABD yönetimi de biliyor. Seçimlere ve kongredeki duruma göre hareket edersek mesafe kat edemeyiz. Tüm konularda yapıcı samimi olursak netice elde ederiz. Kimsenin samimiyet testi yapmam. Sözlerinde durmadıkları zaman açıkça söyleriz. Bir süreç başlattık, stratejik mekanizma teklifi Biden'den geldi. Samimiyeti uygulamada göreceğiz. Bu yönde adımlar atabilirsek samimiyet ortaya çıkmış olacak. Şimdiden samimi buluyorum, bulmuyorum demem uygun olmaz, yakışık almaz.

Halbank davası tamamen siyasi motifli bir dava. FETÖ'cülerin getirip de sözde belgeler, onların yönlendirmesiyle burada başlayan dava olduğunu biliyoruz. Halkbank bir devlet kurumudur, yargı bağışıklığı var. Bunun örnekleri de var. Bu konudaki beklentilerimizi de yaptığımız görüşmede dile getirdik."