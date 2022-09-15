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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize' açıklaması: Uyaracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda Türk vatandaşlarına vize randevularının geç tarihlere verilmesine ilişkin gerekli uyarıları yapacaklarını belirtti.

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Bakan Çavuşoğlundan vize açıklaması: Uyaracağız
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türk vatandaşlarına vize randevularının geç tarihlere verilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gerekli uyarıları yapacaklarını dile getirerek, "Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Batı vizeyi seçime alet etti

"GEREKLİ UYARILARIMIZI YAPACAĞIZ"

Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasına ve reddedilen başvuruların artmasına ilişkin Batı ülkelerinin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacak olmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Arkadaşlar burada, Batı ülkelerinin, sadece AB (Avrupa Birliği) değil, büyükelçilerini bir araya getirecekler, gerekli uyarılarımızı yapacağız. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor."

Vize mağduriyetine ilişkin ABD ve Almanya dahil, diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğrenciler, iş insanları ve akademisyenler gibi toplumun birçok kesiminden kişinin katılmak üzere beyanda bulunduğu fuar ya da toplantıların tarihinden çok sonraya vize randevusu verildiğini anlattı.

"BUNU BİR DÜZENE SOKMAMIZ LAZIM"

Çavuşoğlu, "Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu, böyle gitmez." diye konuştu.

Daha önce Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "ABD (vize sürecini) yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre ama hala yetersiz ve bu durumun artık çözülmesi gerekiyor." dedi.

'Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler' listesi genişliyor
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Aktif dış politika, yürütülen girişimci, insani diplomasi ve ülkelerle geliştirilen ikili ilişkiler.
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Peki o devletler hangileri?
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Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.
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Ankara'nın Güney Amerika ülkeleri ile iyi ilişkileri bulunuyor. Birçok ülke Türkiye'den vize talep etmiyor.

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'Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler' listesi genişliyor
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