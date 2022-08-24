Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Batı vizeyi seçime alet etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında ve reddedilen başvuruların artmasında "kasıt gördüklerini" belirterek “Bütün bunları seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler." dedi.

VİZEDE ZORLUK ÇIKARTILMASI KASITLI

Bu durumun "kasıtlı" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Personel, yok Kovid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Çözümleri kendilerine de söyledik." dedi. Bakan Çavuşoğlu, belgesi yetersiz ve istenilen şartları karşılamayan başvuruların reddedilmesinin anlaşılır olduğunu; ancak her türlü şartı yerine getiren ve gittikten sonra ülkeye döneceğinin garantisini sunan başvuruların reddedildiğini de gördüklerini anlattı.

BÜYÜKELÇİLERİ ÇAĞIRIP UYARACAĞIZ

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle... Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." diye konuştu.

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Diyalog için şart olmaz

Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye arasında istihbarat düzeyinde bir diyaloğun bulunduğuna işaret ederek, Suriye'de kalıcı bir barış için adımlar atılması gerektiğini, rejimin muhalefeti terör örgütü olarak görmemesi gerektiğini kaydetti. Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün son derece önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Diyalog için illa bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? O daha önemli ve net sonuç odaklı olması gerekiyor. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep bu anlamda sonuç odaklıdır. Suriye'nin istikrarı, huzuru, barışı ve insanların geri dönebilmesi ve de komşumuzda terör örgütlerinin sınırlarımızın ötesinde barınmaması." dedi.

İsrail’e elçi yakında atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’e büyükelçi atamasına ilişkin, “Önümüzdeki günlerde atama gerçekleşecek, biz şu anda bir kararname hazırlıyoruz, kapsamlı bir kararname sadece İsrail için değil. Arkadaşlarımızla çalıştık, bakan yardımcılarımızla

Sayın Cumhurbaşkanı’mıza arz edeceğiz, daha sonra da tebliğ etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Şam ile temas açıklaması: Diyalog için şart olmaz