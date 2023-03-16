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Bakan Dönmez'den İskenderun'da esnaf ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde esnafa ziyarette bulundu. Dönmez, esnafla çay içerek sohbet etti.

11:08 . 16/03/2023 Thursday
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez esnafı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez esnafı ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da konteyner kentlerin yapımı sürerken esnaf da açtığı dükkanlarda hizmet veriyor.



Bakan Dönmez, İskenderun'da ayakkabıcılar çarşısı ve sanayi sitesini ziyaret etti. İlk olarak ayakkabıcılar çarşısına gelen Dönmez, burada esnafla çay içti, sohbet etti.

Ardından sanayi sitesine geçen Dönmez, esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Dönmez'in sanayi sitesindeki son durağı ise 2021'de yılın ahisi seçilen Behzat Böke'nin işletmesi oldu.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#esnaf ziyareti
#İskenderun
1 saat önce
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Bakan Dönmez'den İskenderun'da esnaf ziyareti
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