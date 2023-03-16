Bakan Dönmez'den İskenderun'da esnaf ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası elektrik ve doğal gaz altyapısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez "Vatandaşlar depremzede olduğu belgelendirdiği taktirde Türkiye’nin herhangi bir yerinde güvence bedeli ödemeyecek." dedi.