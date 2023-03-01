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Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

14:46 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Fatih Dönmez (Foto: Arşiv)

Fatih Dönmez (Foto: Arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremler sonrası bölgede çalışmalarda bulunan Dönmez, son durumu incelemek ve yetkililerle görüşmek için Akkuyu NGS'yi ziyaret etti.

Tamamlandığında Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de ilk olarak havadan incelemelerde bulunan Dönmez, Türkiye'ye gelen Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev ile hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Akkuyu NGS inşaatındaki son durum ve ilk reaktörün devreye alınmasıyla ilgili sürecin görüşüldüğü toplantıda, santralin yapılan teknik incelemeler neticesinde depremden etkilenmediği bildirildi.



#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Fatih Dönmez
#Aleksandr Lihaçev
18 dakika önce
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Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
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