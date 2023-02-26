Bakan Dönmez duyurdu: Vatandaşlar güvence bedeli ödemeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir TV programında deprem sonrası gelişmeleri açıkladı. İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Üst yapıda biz hasarları görebiliyoruz. Altyapıda da ciddi hasarlarımız oldu. Doğal gaz tarafında iletim hatlarımız vardı. Onlardan 20 tanesi ciddi hasar aldı. Teknik ekipleri hasar noktalarına sevk ettik. İlk 4-5 gün içerisinde problemleri giderdik.

Elektrik ve gaz tarafında şebekelere verilmeye çalıştı. Elektrikte biraz daha ileri seviyedeyiz. Onların kontrollü işlemleri yapılabiliyor.

Doğal gazda ALO 187, bazı şehirlerimizde Whatsapp hatları oluşturuldu vatandaşlara bir etiket ile bildiriliyor. Oraya düşen ihbarları ve talepleri şirketler karşılamaya çalışıyor.

Elbistan gibi çok sorun olduğu bölgelerde de depremin ilk anlarında -15 derece soğuk hava vardı. Kombilerinde kazanlarında, ısıtma sistemlerinde bunların su var. Sıfırın altındaki sıcaklıklardan dolayı donma ve buna bağlı olarak tesisatlarda hasarlar oluştu.

Gazı biz kapısına kadar getirmiş olsak da ısıtma sistemi ile ilgili sorunlar var. Doğal gaz, sanayici firmalarla temasa geçtik. Aşamalı olarak bunları kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz.

Kömür yardımları

Isınmada çadır ve konteyner kentler önemli bir konu. Biz depremden etkilenen yerlere 45 bin ton kömür sevk ettik. Bunlar çadır kentte kalan vatandaşlarımız veya hasarsız evlerinde oturuyor. Bu bölgelerde gelecek ilave talepleri karşılama yoluna gidiyoruz.

Isınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor.

Santrallerde son durum ne?

Akşin Elbistan’da 2 tane santral vardı. Afşin A ve Afşin B adını verdiğimiz .Bu santraller ilk depremden olumsuz etkilenmemişti fakat aynı gün Elbistan merkezli deprem tam bu bölgede olduğu için oradaki termik santrallerde sorun oluştu şu an hizmet dışı. Bakım onarım çalışmalarına başladık. En kısa sürede servise almayı hedefliyoruz.

Arz tarafında başka santrallerimiz de var şu anda elektrik anlamında gerek sanayinin gerekse şehirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik üretim sistemimiz yeteri kadar var.

İskenderun’daki kruvaziyer gemisinde kaç kişi kalıyor?

İlk gemimizi biz Filyos’ta Türkiye Petrolleri’nin projesinde kullanıyorduk olay olur olmaz oradaki işçileri başka yerlere naklettik. İlk gemiyi İskenderun’a getirdik. 1056 yataklı, şu anda vatandaşlarımız barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Ulaştırma Bakanlığı’nın başka bir gemisi daha getirildi. İkisi toplam 2 bin yataklı 2 gemimiz var. Geçici barınma ihtiyacını buradan karşılayacağız.

Bir hafta içerisinde 2 gemi daha gelecek. Özel sektör tarafından ayarlanıyor. Her ikisi 1500 yatak kapasiteli, konteynerleri yapıncaya kadar vatandaşlar konaklayabilecekler.

Konteynerlerin elektrik ihtiyacı nasıl karşılanıyor?

Güç hesabı yapılıyor ve konteyner kentleri hazır hale getiriyoruz. Eş zamanlı olarak konteyner bittiğinde her türlü altyapı ihtiyacını tamamlamış oluyoruz.

Evlerini terk edenlerin ve taşınanların faturaları hakkında

Olayın yaşandığı ilk günlerde biz tahsilat işi yapmayacağımızı duyurmuştuk. Hasar durumlarına göre ne yapabiliriz bu çalışmaları yürütüyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz da sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.

Burada yaşayıp deprem bölgesi dışına çıkanlar abonelik işlemleri yaptırması gerekiyordu. Güvence bedeli alınmaması gerektiğini ifade etik. Vatandaşlar depremzede olduğu belgelendirdiği taktirde Türkiye’nin herhangi bir yerinde güvence bedeli ödemeyecek.

Akkuyu Santrali’nde son durum ne?

Şirket herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Akkuyu’nun iş makinası ve personellerini biz oradan çekmiştik. Şimdi orada arama kurtarma çalışmaları tamamlandığı için iş makinaları Akkuyu’ya gitmeye başladı. Çalışmalar eski hızına gitti diyebiliriz. Ben de önümüzdeki hafta içerisinde santrale gidip değerlendirme toplantısı yapacağım.

Akkuyu’yu bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk. Ben oraya gideceğim depremle ilgili konuları, diğer hususları birlikte gözden geçireceğiz.

270 bin konut hakkında

Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Süratle yer tespit çalışmaları başladı. Önümüzdeki günden itibaren temelleri atılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hızlı çalışıyor. Burada mağdur olan depremde binası yıkılmış vatandaşlarımızın en kısa süre içerisinde bu binalar yapılıp hak sahiplerine verilmesi hedefi var. TOKİ’miz bu sınavda başarılı çıktı. Hiç birisinde yıkım söz konusu değil.

Köyler için de tek katlı binalar söz konusu TOKİ çalışmalarını yapıyor. En kısa sürede kalıcı konutları yapıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."







