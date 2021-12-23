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Bolu'da doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir hasta yakını, doktor Emre Bilgin'e saldırarak burnunu kırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırganın tutuklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Boluda doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı
Bolu'da doktora saldıran zanlı tutuklandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Y.E.D., eşini göz muayenesi için hastaneye getirdi. Zanlı, eşiyle ilgilenilmediğini iddia ederek, Asistan Doktor Emre Bilgin'e saldırdı. Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı. Doktoru yaralayan Y.E.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKAN KOCA: SALDIRGAN TUTUKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Bakan paylaşımında, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi TUTUKLANDI. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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