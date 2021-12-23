Koronavirüs Türkiyenin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca Turkovacı bekleyenlere seslendi
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca Turkovac'ı bekleyenlere seslendi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam dozları için Turkovac'ı bekleyenlere "Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." sözleriyle seslendi. İşte 23 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca Turkovacı bekleyenlere seslendi
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 771 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Bir günde toplam 355 bin 753 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 605 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,43 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

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