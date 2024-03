Bakan Göktaş: Otizmli çocuğu olan her aile için sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz

Bir dizi temasta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Göktaş, bakanlığının İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantı öncesi otizmli çocuklarla 'Otizm Farkındalık Etkinliği' kapsamında el basma etkinliğine katıldı. Göktaş, toplantıdaki konuşmasında, "Her engelli birey bizim için özeldir, kıymetlidir. Bu bilinçle hareket ederek engel gruplarına özel, detaylı ve ilerici çalışmalar yürüttük" dedi.

Otizmli çocuğu olan her aileye sosyal hizmet danışmanı vereceklerini belirten Göktaş, "Bugün bir araya gelmemiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren, otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak" diye konuştu.