Bakan Göktaş: Otizmli çocuğu olan her aile için sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz

Bir dizi temasta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Göktaş, bakanlığının İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantı öncesi otizmli çocuklarla 'Otizm Farkındalık Etkinliği' kapsamında el basma etkinliğine katıldı. Göktaş, toplantıdaki konuşmasında, "Her engelli birey bizim için özeldir, kıymetlidir. Bu bilinçle hareket ederek engel gruplarına özel, detaylı ve ilerici çalışmalar yürüttük" dedi.









'Danışmanlarımız bir çalışma planı oluşturacak'





Otizmli çocuğu olan her aileye sosyal hizmet danışmanı vereceklerini belirten Göktaş, "Bugün bir araya gelmemiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren, otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak" diye konuştu.









'Otizm oranı her 36 çocukta bir şekilde gözlemlendi'





2023 yılında otizm yaygınlığı oranının her 36 çocukta 1 olacak şekilde gözlemlendiğini belirten Göktaş, "Bu artış hızı, bizlere otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal hizmetlerde geliştirdiğimiz politikaların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" dedi. 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Eylem planımızla erken tanı için otizm tarama programı ve ardından en etkili hizmetin sunulması için erken müdahale programı oluşturduk. Böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladık. Yine eylem planıyla bu alanda ihtisaslaşmış bakım modeli geliştirerek otizmli bireylerimize nitelikli bakım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım, Ankara, Antalya, Aydın ve Mersin'de 4 gündüz bakım kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Yeni açılacak kuruluşlarımızla birlikte kapasitemizi artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.







