"Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacağız." Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değiştiğinin altını çizen Göktaş, "Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğalgaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir"