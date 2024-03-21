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Ekonomi

Bakan Göktaş: Düzenli Doğagaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, hak sahibi 584 bin 941 haneye toplam 399 milyon 947 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Şartları neler? Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?

10:51 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
Doğalgaz desteği başvuruları başladı
Doğalgaz desteği başvuruları başladı
Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkartıp, düzenli hale getirdiklerini belirtti. Vatandaşların yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade eden Göktaş,
"Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğalgaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız, başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek"
dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

'2 ayda bir ödenek ayırıyoruz'

Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 2023 Aralık ayında e-Devlet 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
"Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık, 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacağız." Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değiştiğinin altını çizen Göktaş, "Ülkemizde farklı iklim şartları yaşanmasından dolayı desteğimizde bölgesel farklılıklar bulunuyor. Desteğimizi hayata geçirmeden önce ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlıyoruz. Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız doğalgaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir"
dedi.

Destekten yararlanma şartları

Öte yandan Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği Programı'ndan hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin; T
ürk vatandaşı olması, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmiş olması, ikamet adresinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunması, hakkında ilgili sosyal yardımlaşma derneğince hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapacak
Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Doğal Gaz Tüketim Desteği verileceğini duyurdu.İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği yardımı kapsamında kış dönemine ilişkin başvurular merak ediliyor. Mart ve nisanı kapsayan birinci döneme ilişkin ödemelerin yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon lira destek verdiklerini hatırlattı. Bakan Yanık, kış dönemine ilişkin de başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Peki doğalgaz destek başvurusu başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı şartları neler, kimlere doğalgaz destek ödemesi yapılacak, kiracılara doğalgaz yardımı var mı, olacak mı? İşte detaylar.




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#başvuru
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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