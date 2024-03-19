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Ekonomi

Bakan Göktaş açıkladı: Martta 884,7 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla mart ayında 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu.

15:49 - 19/03/2024 Salı
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çocukların eğitim ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedeflenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında Mart ayı ödemeleri yatırıldı.


Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş,
"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına ilişkin 887,4 milyon TL SED ödemesi yaptık
" dedi.

#SED yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ekonomi
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