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Bakan Işıkhan 'Al birini vur ötekine' diyerek açıkladı: SGK’ya en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ankara’nın Keçiören İlçesi’ni ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan lşıkhan, “Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en çok borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor” dedi.

Haber Merkezi
16:52 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 17:38 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunak ve programlara katılmak için Ankara’nın Keçiören İlçesi’ni ziyaret etti. Işıkhan, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğuna dikkati çekerek, “Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına Milli Gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü.



Dün de 2023 yılı işgücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi” ifadelerini kullandı.

“Bayram İkramiyelerini Yüzde 50 Artırdık”

Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak ve her alanda geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yapan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibariyle artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk. Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yılsonu itibariyle; enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız olan, ülkemiz için önümüzdeki 100 yılın yol haritası niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı vizyonu işte tam olarak böyle bir sorumluluğun gereğidir. Bu sorumluluk devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. Muhalefetin aklına milletimiz seçimden seçime geliyor. Emeklilerimiz, gençlerimiz muhalefet tarafından seçimden seçime ancak hatırlanıyor. Bizim ise her daim aklımızda ve icraatımızda. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramlarda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını biz başlattık. Bu yıl ikramiyeyi yüzde 50 artırdık. 2017’de ilk kez emeklilerimize promosyon ödenmesini sağladık.”


Artan refahtan pay vermeye devam edeceğiz

Bakan Işıkhan, emeklilere bu dönemde Banka Promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardıklarını hatırlatarak, “Emeklilerimiz haricinde, SGK’dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine de promosyonları artırdık. Her zaman söylediğimiz gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan işçimize, işverenimize, memurumuza, emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Şu anda SGK’ya En Borçlu 5 Belediyenin Tamamı CHP Belediyelerine Ait”

Bakan Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın büyük ve güçlü Türkiye’nin garantisi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
“Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en çok borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumdadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve diğer CHP’li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır. Diyorlar ya Ankara yavaşladı.
“Hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesidir. Fevkalade bir kadrolaşmayla Belediye’ye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödemiyorlar. Devlete prim borçlarını ödemeyen bu belediye başkanları, millete hizmet borcunu nasıl ödeyecek? Maalesef konuştukları her şey yalanlarla dolu.. İşte CHP belediyeciliği bu maalesef.”


#Vedat Işıkhan
#CHP
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#SGK
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