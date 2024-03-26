Bakan Işıkhan 'Al birini vur ötekine' diyerek açıkladı: SGK’ya en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunak ve programlara katılmak için Ankara’nın Keçiören İlçesi’ni ziyaret etti. Işıkhan, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğuna dikkati çekerek, “Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına Milli Gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü.
Dün de 2023 yılı işgücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi” ifadelerini kullandı.
“Bayram İkramiyelerini Yüzde 50 Artırdık”
Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak ve her alanda geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yapan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibariyle artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk. Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yılsonu itibariyle; enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız olan, ülkemiz için önümüzdeki 100 yılın yol haritası niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı vizyonu işte tam olarak böyle bir sorumluluğun gereğidir. Bu sorumluluk devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. Muhalefetin aklına milletimiz seçimden seçime geliyor. Emeklilerimiz, gençlerimiz muhalefet tarafından seçimden seçime ancak hatırlanıyor. Bizim ise her daim aklımızda ve icraatımızda. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramlarda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını biz başlattık. Bu yıl ikramiyeyi yüzde 50 artırdık. 2017’de ilk kez emeklilerimize promosyon ödenmesini sağladık.”
Artan refahtan pay vermeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan, emeklilere bu dönemde Banka Promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardıklarını hatırlatarak, “Emeklilerimiz haricinde, SGK’dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine de promosyonları artırdık. Her zaman söylediğimiz gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan işçimize, işverenimize, memurumuza, emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz” dedi.