Bakan Işıkhan 'Al birini vur ötekine' diyerek açıkladı: SGK’ya en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine ait

Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak ve her alanda geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yapan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibariyle artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk. Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yılsonu itibariyle; enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız olan, ülkemiz için önümüzdeki 100 yılın yol haritası niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı vizyonu işte tam olarak böyle bir sorumluluğun gereğidir. Bu sorumluluk devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. Muhalefetin aklına milletimiz seçimden seçime geliyor. Emeklilerimiz, gençlerimiz muhalefet tarafından seçimden seçime ancak hatırlanıyor. Bizim ise her daim aklımızda ve icraatımızda. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramlarda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını biz başlattık. Bu yıl ikramiyeyi yüzde 50 artırdık. 2017’de ilk kez emeklilerimize promosyon ödenmesini sağladık.”