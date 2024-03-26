Bakan Işıkhan 'Al birini vur ötekine' diyerek açıkladı: SGK’ya en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine ait

Bakan Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın büyük ve güçlü Türkiye’nin garantisi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine aittir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en çok borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumdadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

ve diğer CHP’li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır. Diyorlar ya Ankara yavaşladı.