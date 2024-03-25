Mansur Yavaş'ın 'ihale' balonu patladı: Adrese teslim işler denetim raporlarında çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre sık sık “şeffaflık vurgusu” yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, 5 yıllık karnesi söylediğinin tam tersini yaptığını ortaya çıkardı.
MECLİSTE KENDİ GRUBUNA YAPTIĞI KONUŞMAYI UNUTTU
HARAM YEMEDİM SÖZLERİ HAVA KALDI
2020 Mali Yılı Denetim Komisyon verilerine göre Yavaş’ın başkanlığının ilk yıllarında ABB ihalelerinde “Doğrudan Temin Yöntemi” yüzde 15 seviyelerinde idi. 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu’nda yer alan verilere göre; 2020 yılı toplam net bütçesi olan 5 Milyar 394 Milyon 908 TL 303,54 kuruş olan bütçeye ilişkin yapılan harcamaların, doğrudan teminle yapılan kısmının 857 Milyon 845 Bin 481,95 TL tutarında olduğu belirlendi.
2021 YILINDA YÜZDE 71 DOĞRUDAN TEMİN
2021 yılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonu raporuna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Bütçesinin Mal ve Hizmet Alımlarının yüzde 71,84’ünün de “Doğrudan Temin Yöntemi” ile gerçekleştiği belirtildi.
2022 YILINDA YÜZDE 76 DOĞRUDAN TEMİN
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre 2022 yılında 1803 ihale “doğrudan temin” yoluyla gerçekleştirildi. Yavaş’ın yaptığı ihalelerin yüzde 76’sı 2022 yılı itibariyle “adrese teslim ihaleler” olarak kayıtlara geçti.
2023 YILINDA YÜZDE 91 DOĞRUDAN TEMİN
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre; 2023 yılında yapılan 2 bin 210 ihalenin yalnızca 202 tanesi açık ihale olarak yapıldı. Böylece yapılan ihalelerin yüzde 91’i doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmiş oldu. Rakam olarak 2023 yılında 12 Milyar TL üzerinde adrese teslim ihale gerçekleştirildiği tespit edildi.
TÜM RAKAMLARIN ORTALAMASI: YÜZDE 80,66
SAYIŞTAY RAPORUNDA YAVAŞ SKANDALLARI
Öte yandan 2022 Sayıştay raporlarında, şeffaf ve hesap veren belediye başkanı olacağını söyleyen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “adrese teslim” yaptığı ihaleleri vatandaşların görebilmesi için Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) yüklemesi gerekirken söz konusu ihalelerin vatandaştan gizlendiği ortaya çıkmıştı.
Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti: