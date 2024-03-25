Mansur Yavaş'ın 'ihale' balonu patladı: Adrese teslim işler denetim raporlarında çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 -2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre, Yavaş’ın “adrese teslim” yani doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerin ortalaması yüzde 80,66 çıktı. Hangi dönemde olursa olsun yetim hakkı yedirmeyeceklerini de ifade eden Yavaş’ın,

“Yemedi, yedirmedi desinler, Çalmadı, çaldırmadı desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum”