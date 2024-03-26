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İYİ Parti'den Özgür Özel’e 'DEM' tavsiyeli sert tepki: Siyasi kalpazanlık yapma

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti üyelerinden oy istemesine sert tepki gösterdi. Çömez, "Başka bir partiden 'size oy istiyorum' demek siyasi bir kalpazanlık ve çaresizlik ifadesidir" ifadelerini kullandı.

12:17 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:38 - 26/03/2024 Salı
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Turhan Çömez - Özgür Özel
Turhan Çömez - Özgür Özel
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı
Turhan Çömez
seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftar sonrasında bir araya geldi.

"Siyasi kalpazanlık"


CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez
"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir"
dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez "Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır" dedi.


Özel'e DEM tavsiyesi


Özgür Özel'in DEM'lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, "Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim" diye konuştu.




#İYİ Parti
#CHP
#Özgür Özel
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